Galeone: 'Allegri al Milan? Abbiamo avuto una telefonata e mi ha detto ...'

Su Massimiliano Allegri al Milan: "Allegri va al Milan? Nell’ultima telefonata che abbiamo avuto mi ha detto che non è vero e che non ha avuto nessun contatto con il Milan".

Su Antonio Conte: "Alla Juventus la storia di Conte non è finita, anche con la vittoria dello scudetto a Napoli non è detto che resti in azzurro".