Milan, Pedullà: “Leao a volte è insopportabile. Calabria non esageri!”

Alfredo Pedullà , noto giornalista, ha stilato un editoriale per 'Sportitalia', soffermandosi sulla prestazione di Rafael Leao in Borussia Dortmund - Milan e sulle dichiarazioni di Davide Calabria . Ecco le sue parole.

Milan, le parole di Alfredo Pedullà

"Rafael Leao, voto 7. Siamo perplessi: se avesse segnato una doppietta a Dortmund, gli avrebbero dato 11? Certe esagerazioni sono figlie di misteri irrisolvibili. Il Leao di Dortmund non può essere da 7 e neanche da 6,5. Se vogliamo dargli un “6+”, possiamo andare. Certo, Leao ha distribuito bene, ha provato a mandare in porta qualche compagno, talvolta è entrato nel vivo, ma quando esce dalla partita per lunghi minuti è insopportabile. Il concetto va ribadito: Leao che entra e esce dalla partita è una cosa che non si può accettare, visto che stai parlando del tuo principale riferimento, della stella di prima grandezza che dovrebbe prenderti per mano nei momenti più complicati".