Alexandre Pato è stato uno dei 'what if' più importanti della storia del Milan e del calcio italiano. L'attaccante brasiliano era un talento brillante, tra i più forti passati nella storia recente del club, fermato, purtroppo, dai tantissimi infortuni che lo hanno stoppato e intralciato in tutti i suoi anni in rossonero. L'ex punta del Diavolo ha parlato proprio del momento del Milan a Sky Sport.

Le parole d'amore di Alexandre Pato a Sky Sport

"Quando il Milan perde mi segna tanto, perché ci tengo tanto. Per me non è stato solo un club, è stato amore. Io sono innamorato del Milan come se fossi innamorato di mio figlio, quindi spero sempre che loro possano crescere tanto. Ok, è andato male quest’anno, non era quello che si aspettavano, però si può imparare da questo momento e avere ancora l'opportunità di fare meglio e anche di tornare in Champions. Auguro il meglio a Ibra, a tutti, e che il Milan possa arrivare il prossimo anno in Champions League".

I numeri in rossonero e il rimpianto per i problemi fisici