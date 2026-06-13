L'ex attaccante rossonero Alexandre Pato parla a Sky Sport del suo amore per il Milan, analizza la stagione deludente e manda un messaggio a Zlatan Ibrahimovic
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Alexandre Pato è stato uno dei 'what if' più importanti della storia del Milan e del calcio italiano. L'attaccante brasiliano era un talento brillante, tra i più forti passati nella storia recente del club, fermato, purtroppo, dai tantissimi infortuni che lo hanno stoppato e intralciato in tutti i suoi anni in rossonero. L'ex punta del Diavolo ha parlato proprio del momento del Milan a Sky Sport.
Le parole d'amore di Alexandre Pato a Sky Sport
"Quando il Milan perde mi segna tanto, perché ci tengo tanto. Per me non è stato solo un club, è stato amore. Io sono innamorato del Milan come se fossi innamorato di mio figlio, quindi spero sempre che loro possano crescere tanto. Ok, è andato male quest’anno, non era quello che si aspettavano, però si può imparare da questo momento e avere ancora l'opportunità di fare meglio e anche di tornare in Champions. Auguro il meglio a Ibra, a tutti, e che il Milan possa arrivare il prossimo anno in Champions League".
I numeri in rossonero e il rimpianto per i problemi fisiciPato ha chiuso la sua carriera nel Milan con 63 gol e 18 assist in 150 presenze ed è stato uno degli elementi più importanti del diciottesimo Scudetto rossonero. Le parole di Alexandre Pato riflettono il forte legame emotivo che i tifosi e gli ex campioni mantengono con i colori rossoneri. Nonostante una carriera pesantemente condizionata dai problemi fisici, i numeri del brasiliano con il Milan riflettono tutto il potenziale enorme sprecato. Pato era un attaccante moderno, non molto forte fisicamente, ma dotato di una velocità con il pallone tra i piedi strabiliante con un senso del gol importante. Pato segnava in ogni modo e non ha trovato continuità di rendimento solo per i problemi di salute.
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