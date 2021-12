Milan, Nosotti: “Tomori è una certezza, mi aspetto di più da Theo”

Il giornalista Marco Nosotti ha parlato di alcuni singoli del Milan: dalle difficoltà di Theo Hernandez, alle certezze per Fikayo Tomori

Il giornalista Marco Nosotti ha parlato di alcuni singoli del Milan: dalle difficoltà di Theo Hernandez, alle certezze per Fikayo Tomori. Queste le dichiarazioni nel suo intervento su 'Sky Sport': "Ibra più gioca e più trova energie. Contro il Liverpool, in un paio di occasioni, mi sarei aspettato una scelta diversa. Ma a livello di atteggiamento e di disponibilità non avrò mai dubbi su Ibr a. Vedremo come andrà contro l'Udinese.

Su Tomori: "E' stato solo un incidente di percorso quello contro il Liverpool, l'inglese è una certezza. Il Milan è meno attrezzato rispetto alle altre squadre in corsa per il campionato, quindi ha bisogno di tutti per essere competitivo". Ecco dove vedere Udinese-Milan in tv e in streaming