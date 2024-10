Milan-Napoli, Meret: “Giorni di riposo in più? Non vuol dire niente”

I pochi tiri in porta subiti dal Napoli aiutano? “L’importante è farsi trovare pronti quando si viene chiamati in causa e non subire gol. Mi è capitato nell’occasione del primo tempo, siamo stati bravi e fortunati sulla respinta. Bisogna continuare così, con grande concentrazione”.

Il Milan domani sera sarà avvantaggiato non avendo giocato nel fine settimana? “Mah, siamo squadre abituate a giocare ogni tre giorni, anche se noi non abbiamo le coppe quest’anno ma prepariamo le gare alla stessa maniera. Forse hanno avuto qualche giorno di riposo in più, ma questo non vuol dire niente, quando andremo in campo daremo il 100% e se saremo concentrati come stiamo facendo potremo toglierci delle soddisfazioni”.