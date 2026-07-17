Intervenuto ai microfoni di TMW, il direttore sportivo Mpasinkatu ha voluto spendere alcune parole sull'avventura di Amorim al Milan

Alessia Scataglini
- Milano

Per il Milan è iniziato un nuovo capitolo. Il raduno di pochi giorni fa a Milanello ha dato ufficialmente il via alla preparazione in vista della nuova stagione calcistica, la prima per Ruben Amorim alla guida dei rossoneri. A parlare di tutto ciò ci ha pensato Malù Mpasinkatu, direttore sportivo.

Milan, senti Mpasinkatu: "Amorim? Gli auguro buona fortuna"

Il tecnico portoghese ha una missione molto importante: ì dare vita ad un nuovo ciclo vincente, riportando il Milan ai vertici dopo le ultime stagioni deludenti. A parlare della situazione del diavolo ci ha pensato, come già detto anticipatamente, Malù Mpasinkatu che, intervenuto ai microfoni di TMW, si è voluto soffermare proprio sulla figura di Amorim:
“Gli auguro buona fortuna, ma mi è sembrata una conferenza stampa sulla falsariga di quelle di Fonseca e Conceicao. Di certo avrà voglia di riscattarsi dopo l’esperienza di Manchester. Ha delle idee e ora vorrà trasporle sul campo. Sul mercato bisognerà vedere che cosa arriverà, mentre per quanto riguarda chi è già arrivato credo che i settantacinque milioni per Gonçalo Ramos siano stai più una dimostrazione di forza da parte della società”.
Amorim Milan

Le parole del direttore sportivo toccano due nervi scoperti che accompagneranno il Milan: la pressione psicologica su Amorim e la gestione tattica di un grande investimento.

  • Il riscatto: L'accostamento alle conferenze di Fonseca non è un dettaglio da poco. Fonseca fu accolto dal pragmatismo legato ad una piazza molto scettica. Amorim arriva a Milano con addosso le scorie della stagione passata e con il 'fallimento' United. Per lui, il Milan rappresenta una vera e propria rinascita.
  • Il mercato: Definire l'acquisto di Ramos una 'dimostrazione di forza' evidenzia come il Milan abbia voluto lanciare un messaggio alle altre big. Tuttavia, un investimento di questa portata sposta l'asticella: Ramos dovrà essere il trascinatore assoluto, e toccherà ad Amorim metterlo in una posizione di forza.

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