Intervenuto ai microfoni di TMW, il direttore sportivo Mpasinkatu ha voluto spendere alcune parole sull'avventura di Amorim al Milan
Per il Milan è iniziato un nuovo capitolo. Il raduno di pochi giorni fa a Milanello ha dato ufficialmente il via alla preparazione in vista della nuova stagione calcistica, la prima per Ruben Amorim alla guida dei rossoneri. A parlare di tutto ciò ci ha pensato Malù Mpasinkatu, direttore sportivo.
Milan, senti Mpasinkatu: "Amorim? Gli auguro buona fortuna"Il tecnico portoghese ha una missione molto importante: ì dare vita ad un nuovo ciclo vincente, riportando il Milan ai vertici dopo le ultime stagioni deludenti. A parlare della situazione del diavolo ci ha pensato, come già detto anticipatamente, Malù Mpasinkatu che, intervenuto ai microfoni di TMW, si è voluto soffermare proprio sulla figura di Amorim:
“Gli auguro buona fortuna, ma mi è sembrata una conferenza stampa sulla falsariga di quelle di Fonseca e Conceicao. Di certo avrà voglia di riscattarsi dopo l’esperienza di Manchester. Ha delle idee e ora vorrà trasporle sul campo. Sul mercato bisognerà vedere che cosa arriverà, mentre per quanto riguarda chi è già arrivato credo che i settantacinque milioni per Gonçalo Ramos siano stai più una dimostrazione di forza da parte della società”.
Le parole del direttore sportivo toccano due nervi scoperti che accompagneranno il Milan: la pressione psicologica su Amorim e la gestione tattica di un grande investimento.
- Il riscatto: L'accostamento alle conferenze di Fonseca non è un dettaglio da poco. Fonseca fu accolto dal pragmatismo legato ad una piazza molto scettica. Amorim arriva a Milano con addosso le scorie della stagione passata e con il 'fallimento' United. Per lui, il Milan rappresenta una vera e propria rinascita.
- Il mercato: Definire l'acquisto di Ramos una 'dimostrazione di forza' evidenzia come il Milan abbia voluto lanciare un messaggio alle altre big. Tuttavia, un investimento di questa portata sposta l'asticella: Ramos dovrà essere il trascinatore assoluto, e toccherà ad Amorim metterlo in una posizione di forza.
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