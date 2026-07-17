Per il Milan è iniziato un nuovo capitolo. Il raduno di pochi giorni fa a Milanello ha dato ufficialmente il via alla preparazione in vista della nuova stagione calcistica, la prima per Ruben Amorim alla guida dei rossoneri. A parlare di tutto ciò ci ha pensato Malù Mpasinkatu, direttore sportivo.

Milan, senti Mpasinkatu: "Amorim? Gli auguro buona fortuna"

“Gli auguro buona fortuna, ma mi è sembrata una conferenza stampa sulla falsariga di quelle di Fonseca e Conceicao. Di certo avrà voglia di riscattarsi dopo l’esperienza di Manchester. Ha delle idee e ora vorrà trasporle sul campo. Sul mercato bisognerà vedere che cosa arriverà, mentre per quanto riguarda chi è già arrivato credo che i settantacinque milioni per Gonçalo Ramos siano stai più una dimostrazione di forza da parte della società”.

Il tecnico portoghese ha una missione molto importante: ì dare vita ad un nuovo ciclo vincente, riportando il Milan ai vertici dopo le ultime stagioni deludenti. A parlare della situazione del diavolo ci ha pensato, come già detto anticipatamente,che, intervenuto ai microfoni di TMW, si è voluto soffermare proprio sulla figura di Amorim:

Le parole del direttore sportivo toccano due nervi scoperti che accompagneranno il Milan: la pressione psicologica su Amorim e la gestione tattica di un grande investimento.