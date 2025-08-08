"Voglio portare quello che ho fatto in carriera: giocare il mio calcio, aiutare sotto ogni punto di vista, portare esperienza e mentalità".
Luka Modric, nuovo centrocampista del Milan, potrebbe debuttare con la maglia rossonera durante le amichevoli contro Leeds e Chelsea. Il croato, arrivato a zero dal Real Madrid, è uno dei giocatori più attesi dai tifosi del Diavolo e in tutta la Serie A. D'altronde per Modric non servono presentazioni: perno dei blancos per anni, Pallone D'Oro, in carriera ha vinto tutto. Il centrocampista ha rilasciato una lunga intervista a 'DAZN'. Ecco il passaggio sulla voglia di calcio.
Sul cercare sempre nuove sfide: "Voglio continuare a giocare ad alto livello e a competere. E' per l'amore per il calcio, ho ancora passione e motivazioni. Potevo scegliere leghe meno competitive, ma non fa parte di me. Voglio giocatore al massimo, quando non sarà possibile smetterò, ma sto ancora molto bene".
"Voglio portare quello che ho fatto in carriera: giocare il mio calcio, aiutare sotto ogni punto di vista, portare esperienza e mentalità".
