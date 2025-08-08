Modric, centrocampista del Milan, ha rilasciato una lunga intervista a 'DAZN'. Ecco le sue parole su Leao, il derby i rossoneri e non solo

Luka Modric , nuovo centrocampista del Milan, potrebbe debuttare con la maglia rossonera durante le amichevoli contro Leeds e Chelsea. Il croato, arrivato a zero dal Real Madrid, è uno dei giocatori più attesi dai tifosi del Diavolo e in tutta la Serie A. D'altronde per Modric non servono presentazioni: perno dei blancos per anni, Pallone D'Oro, in carriera ha vinto tutto. Il centrocampista ha rilasciato una lunga intervista a 'DAZN'. Ecco il passaggio sulla voglia di calcio.

Milan, Modric: "Voglio giocatore al massimo, quando non sarà possibile smetterò"

Sul cercare sempre nuove sfide: "Voglio continuare a giocare ad alto livello e a competere. E' per l'amore per il calcio, ho ancora passione e motivazioni. Potevo scegliere leghe meno competitive, ma non fa parte di me. Voglio giocatore al massimo, quando non sarà possibile smetterò, ma sto ancora molto bene".