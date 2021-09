Milan, Messias: “Il mio soprannome? I miei fratelli mi chiamavano Mico”

Junior Messias, attaccante del Milan, ha rivelato qual è il suo soprannome: ecco le parole del fantasista brasiliano

Intervenuto ai microfoni di 'Milan Tv' durante il format 'On the road', Junior Messias ha svelato il suo soprannome. Queste le parole del nuovo attaccante rossonero. "Mi chiamavano Mico, è una scimmietta. I miei fratelli hanno iniziato a prendermi in giro, io mi arrabbiavo ma è rimasto il mio soprannome". Leggi l'intervista integrale a Junior Messias.