Su Pulisic e Chukwueze : "Pulisic il migliore stasera. E' il giocatore che mancava e sta facendo molto bene. Chukwueze a me non è dispiaciuto, penso possa fare bene". LEGGI ANCHE: Mercato Milan - Dalla Spagna: "Real interessato a Thiaw" >>>

