Milan, Marco Simone: “Giroud? Gioca per la squadra, lo prenderei subito”

Le ultime notizie sul Milan. Marco Simone, ex calciatore rossonero, ha commentato il possibile approdo al Milan di Olivier Giroud

Intervenuto in live su Twitch sul canale ufficiale del Milan, Marco Simone, ex rossonero, ha parlato di Olivier Giroud, obiettivo di mercato del 'Diavolo'. Queste le sue parole. "Se ho le certezze, ma mi sembra che stia giocando, che fisicamente sta bene, lo prenderei subito. Giroud è un giocatore di peso, che gioca per la squadra e fa giocare bene la squadra, potrebbe sembrare un doppione di Ibrahimovic perché strutturalmente è grosso e forte però lo prenderei. È un centravanti vero. È un po’ avanti con l’età, ma per me andrebbe bene per questo Milan in Champions League, lo prenderei". Ecco le prime parole di Mike Maignan da giocatore del Milan