Milan, Mandorlini: “Theo Hernandez? Non lo avrei mai cambiato perché …”

Andrea Mandorlini , allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle frequenze di 'TMW Radio', nel consueto appuntamento con la trasmissione 'Maracanà', soffermandosi in modo particolare su Milan - Feyenoord e sulla scelta di tenere in campo Theo Hernandez . Ecco, dunque, le sue parole in merito.

Milan, Mandorlini: "Prima ammonizione di Theo Hernandez strana, ma ..."

Se Sérgio Conceicao doveva togliere Theo Hernandez: "Era una partita importante, la prima ammonizione è stata strana, era una partita talmente importante e come fai a toglierlo? Il Milan aveva comunque la forza tecnica per fare la partita anche in dieci. In quel momento non lo avrei mai cambiato".