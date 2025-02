Milan, Piton l’erede di Theo Hernandez? I numeri dicono che…

Il Milan potrebbe cambiare molto nella prossima sessione di calciomercato . I rossoneri sarebbero legati al quarto posto: in caso di mancata qualificazione alla prossima edizione della Champions League, il Diavolo potrebbe cambiare molto, sia a livello di rosa, sia a livello dirigenziale. Un giocatore che potrebbe partite è Theo Hernandez e già si fanno molti nomi sul suo possibile sostituto al Milan. Si parla di Kabar del Borussia Dortmund, di Nuno Tavares della Lazio, di De Cuyper del Bruges e non solo. Nella giornata odierna è spuntato un nuovo profilo per i rossoneri. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il Milan starebbe seguendo con molta attenzione Lucas Piton Crivellaro del Vasco Da Gama. Un'offerta da 9 milioni di euro potrebbe essere giusta per chiudere l'operazione. Secondo il sito specializzato, Piton avrebbe un vantaggio importante: il classe 2000 ha la cittadinanza italiana dal 2021 grazie ai bisnonni di origini venete. Andiamo a scoprire meglio Piton grazie ai suoi numeri in carriera.

Andiamo a vedere le sue prestazioni in carriera grazie ai numeri e alle statistiche di 'Opta' e 'Sofascore' per PianetaMilan. Piton ha una valutazione di 6.97 nella sua carriera. In 109 partite ha segnato 7 gol con 15 assist. 1.7 passaggi chiave di media. Mentre sono 20 le grandi occasioni create. 42% di duelli vinti, con 4.5 palloni recuperati a partita e 1.2 contrasti. Ovviamente da questi numeri non si capisce tutto. Piton è un terzino brasiliano, naturalizzato italiano, classe 2000. E' un giocatore veloce e dotato di una buona progressione palla al piede. E' un difensore che è in grado di trovare bene i compagni con passaggi precisi e cross importanti. Vedremo quali saranno le strategie del Milan per il futuro della fascia sinistra. Sarà comunque una decisione molto importante per un ruolo nevralgico delle ultime stagioni rossonere. LEGGI ANCHE: Le parole di Sergio Conceicao alla vigilia della sfida Torino-Milan>>>