Milan-Manchester United, Taibi: “Rossoneri in vantaggio, ma…”

Massimo Taibi, ex portiere rossonero, ha parlato di Milan-Manchester United, gara che si giocherà questa sera a San Siro

«Per il risultato dell’andata direi Milan, ma senza niente di scontato. Anzi, fossi in loro non sarei tranquillo. Sono due squadre che si equivalgono, che hanno un percorso simile: entrambe seconde in campionato, entrambe alle prese con tanti infortunati, entrambe ben organizzate. La differenza la faranno i dettagli, e con San Siro vuoto viene meno un’altra componente chiave: in più lo United in trasferta gioca sempre senza paura».

«Paolo è lo stesso campione che era in campo, pulito, diretto. Ha fatto bene a non avere fretta, non doveva essere uno qualunque ma “il dirigente”. Si vede la sua mano: il Milan ha preso i migliori giovani in circolazione, futuri campioni: se passa il turno aumenta la consapevolezza della propria forza, se sfortunatamente dovesse uscire ha una base fortissima da cui ripartire per un futuro competitivo anche in Europa. Solskjaer era un tipo simpatico e di compagnia, ma in campo cinico e freddo. Amici comuni mi raccontano sia un allenatore meticoloso, sa come preparare la sua squadra».