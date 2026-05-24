Il Milan si gioca la Champions stasera: la combinazione a quattro che premia il Diavolo in classifica
Le parole di Manca—
Il legame con Vallanzasca: "Ci volevamo bene. Lui era milanista proprio come me".
Il piano per rapire Van Basten: "Mi raccontò di aver pianificato il rapimento di Marco Van Basten per chiedere un riscatto. Spiegò che lo avevano pedinato per diversi mesi. Alla fine decise di rinunciare al piano. Non voleva fare un favore all’Inter".
Sull'episodio di San Siro durante Milan-Cagliari: "Ero giovane e già ricercato dalla Polizia. Per questo motivo mi rifugiai da alcuni amici a Milano. Una domenica, però, non riuscii a resistere e andai di nascosto a San Siro per vedere Milan-Cagliari. La partita terminò 2-2 con una doppietta di Gigi Riva. La sera stessa ricevetti la chiamata di mio fratello gemello Fabio. Mi avvisò che mi avevano visto in televisione allo stadio. Da quel momento compresi che non potevo più muovermi liberamente. Ormai tutti sapevano che mi nascondevo a Milano".
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