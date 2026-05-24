Le clamorose rivelazioni di Giampaolo Manca su Renato Vallanzasca e il tentato sequestro di Marco Van Basten: i retroscena sulla fede per il Milan e la latitanza

Giampaolo Manca, ex membro della Mala del Brenta noto come il "Doge", ha rilasciato una lunga intervista al 'Corriere della Sera'. Il settantaduenne, dopo aver trascorso metà della sua vita in carcere, è tornato a Milano da uomo libero per presentare il docufilm sulla sua redenzione, diretto dalla compagna Gianna Isabella Magliocco. Tra i vari aneddoti legati alla sua passata latitanza milanese, Manca ha svelato dettagli inediti sul rapporto con il suo ex compagno di cella e temuto bandito Renato Vallanzasca, uniti dalla comune passione per il Milan.