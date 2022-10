Milan, Maldini: “Un onore rappresentare questa società, soffro da dirigente”

In occasione del Gran Galà del Calcio ha parlato Paolo Maldini , dirigente del Milan , che è stato premiato come migliore società della scorsa stagione. Ecco le parole di Maldini dal palco.

Che effetto gli fa essere a ritirare questo premio: "Un onore, come rappresentare questa società, che ha fatto la storia del calcio. Che ha formato tantissimi giocatori, che ha valore e ha valori. Come uomo è stato importante per me".