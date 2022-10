Milan, Maignan: “Sono un vero milanista, voglio fare altri assist”

In occasione del Gran Galà del Calcio ha parlato Mike Maignan , portiere del Milan , premiato come migliore della scorsa stagione. Ecco le parole del francese classe 1995 dal palco.

Se si sente leader e cosa dice ai compagni e in che lingua parla: "Parlo italiano, da quando sono arrivato sto cercando di imparare velocemente la lingua per aiutare la squadra in campo. L'ho fatto bene, parlo bene oggi. Mi aiuta a essere un leader".