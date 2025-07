"Se Dino Baggio o Roberto Baggio fossero commentatori, cercherebbero sicuramente di aiutare Rafael a migliorare. Anche Eros Ramazotti critica, ma lo fa sempre in modo costruttivo . In questo caso, non è questo il punto. Non siamo contrariati dalle critiche di Cassano della scorsa stagione, perché miravano a migliorare il gioco di Rafael. Erano costruttive, per il suo bene. Ora, queste critiche sono inaccettabili. Rafael non gioca per impressionare nessuno. Nemmeno le donne. Rafael Leão gioca per portare gioia ai tifosi del Milan e a tutti quelli che lo apprezzano. È bello sentire le critiche, perché ti permettono di migliorare. Ora, dire che gioca per impressionare le donne è una persecuzione".