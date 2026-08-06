Niente offerte concrete e l'intesa con Amorim: Leao può davvero restare al Milan? Ecco il pensiero di Compagnoni
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Sembrava dover essere il tormentone estivo destinato a spaccare il mercato del Milan, e invece la 'telenovela' legata al futuro di Rafael Leao si avvia verso un finale inaspettato. Dopo alcune settimane scandite da voci di addio e polemiche, il classe '99 potrebbe ricominciare da dove ha iniziato: con la maglia del Diavolo.
Milan, Leao ancora in rossonero? Parla CompagnoniAlla base della sua possibile permanenza c'è un fattore pragmatico, ovvero la mancanza di offerte concrete, ma anche un clima nello spogliatoio decisamente mutato. Per Leao parla il campo: il portoghese si sta allenando a pieno ritmo ed è pronto a ricominciare a giocare al servizio del Milan. Sul momento vissuto dal portoghese si è espresso Maurizio Compagnoni, intervenuto ai microfoni di Sky Sport - Campo Aperto. Il noto telecronista sportivo ha voluto analizzare la questione, molto spinosa:
"Lui ha sempre sorriso e la sensazione che abbiamo è che oggi che sorrida di più. C'è un allenatore portoghese, un sistema di gioco che può esaltare le sue qualità e poi grandi offerte per ora non ne sono arrivate. Secondo me prendere un sostituto di Leao non è così facile e scontato. Non credo siano poche le possibilità che Leao possa restare ancora al Milan".
L'effetto AmorimL'arrivo in anchina di Amorim sembra aver ridato a Leao un forte entusiasmo. Un'intesa tutta portoghese che potrebbe rivelarsi la chiave di volta per compire il tanto ricercato salto di qualità condito dalla continuità, elemento sempre venuto un po' a mancare nel percorso del portoghese.
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