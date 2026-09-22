Una clamorosa svolta societaria scuote la mattinata in casa rossonera. Secondo quanto rivelato in esclusiva dai colleghi di Milan Vibes, da oggi, martedì 22 settembre, Giorgio Furlani non figura più ufficialmente tra i membri del Consiglio d'Amministrazione del Milan. Si tratta dell'atto finale di un lungo percorso: l'ex Amministratore Delegato è a tutti gli effetti fuori dal club di Via Aldo Rossi, interrompendo definitivamente ogni legame formale con la galassia controllata dal fondo RedBird di Gerry Cardinale.

⚠️🚨Ora è ufficiale, Furlani è fuori dal Milan!



Da oggi, da visura camerale, Giorgio Furlani non è più ufficialmente nel CDA del Milan pic.twitter.com/lwcZbmXs6P — Milan Vibes (@MilanVibesIT) September 22, 2026

Dall'azzeramento di Cardinale all'addio definitivo dal CdA

Giorgio Aronne Furlani, milanese classe 1979 ed ex portfolio manager di Elliott Management Corporation, era entrato nel board milanista nel 2018 come consigliere durante la gestione della famiglia Singer. L'11 novembre 2022 era arrivata la nomina a braccio operativo del club nel ruolo di A.D., ereditando la poltrona da Ivan Gazidis. Una carica mantenuta anche dopo il closing che ha sancito il passaggio di proprietà a RedBird Capital Partners.Il quadriennio di Furlani come Amministratore Delegato è stato caratterizzato da una linea societaria fortemente improntata alla sostenibilità finanziaria, con una politica volta alla salvaguardia dei conti e del bilancio virtuoso rispetto alle spese folli sul calciomercato. Il suo ciclo si era di fatto esaurito lo scorso 25 maggio 2026, nel giorno del suo compleanno, quando Cardinale ha optato per un totale azzeramento dell'area tecnica e dirigenziale rossonera.

Nonostante la successiva nomina ufficiale di Massimo Calvelli come nuovo A.D. lo scorso 26 giugno 2026, Furlani era rimasto formalmente all'interno del Consiglio d'Amministrazione del Milan, non decadendo in automatico dopo la revoca delle deleghe operative. La cancellazione del suo nome nella mattinata di oggi mette definitivamente la parola fine alla sua epopea in rossonero.

Il nuovo Consiglio d'Amministrazione del Milan: si scende a 9 membri

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Con l'uscita di scena dell'ex manager di Elliott, l'organo direttivo del club di Via Aldo Rossi si snellisce e scende ufficialmente a sole 9 unità complessive. Le poltrone del board rossonero sono ora ridistribuite senza l'ex dirigente milanese, ridefinendo la mappa del potere societario.La lista aggiornata degli attuali amministratori del club vede al vertice il Presidente Paolo Scaroni e il nuovo A.D. Massimo Calvelli. Accanto a loro, siedono i consiglieri di espressione proprietaria e istituzionale: Gerry Cardinale, Stefano Cocirio, Randy Lewis Levine, Riccardo Stefanelli, Robert Jay Klein, David Castelblanco e Alfredo Craca.