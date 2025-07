Milan, Leao: “Obiettivo tornare in Champions. Non sarà facile perché …”

Rafael Leao , attaccante del Milan , ha parlato a 'RaiSport' da Singapore , dove il Diavolo si trova in tournée per affrontare domani in amichevole l' Arsenal . Ecco, dunque, le sue dichiarazioni sugli obiettivi stagionali del club.

Milan, Leao: "Meglio o peggio non avere le coppe? Dico ..."

Sull'obiettivo stagionale del Milan: "L’obiettivo è tornare a giocare la Champions, non sarà facile perché ci sono squadre molto attrezzate e competitive. Meglio o peggio non avere le coppe europee per poter essere competitivi in campionato? L’aspetto positivo è che giocando una volta a settimana si ha più tempo per lavorare, assimilare i concetti e diventare più squadra".