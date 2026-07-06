Neanche il mondiale con il Portogallo sembra far entrare della serenità nel futuro di Rafael Leao. Nell'ultimo match del Portogallo contro la Croazia, l'esterno rossonero ha messo in campo una prestazione molto positiva, arricchita anche dall'assist decisivo per il goal di Gonçalo Ramos, nuovo attaccante del Milan, eppure positivo con la maglia della Nazionale non cancella le annate milanesi: il suo futuro in rossonero, infatti, resta un grandissimo punto di domanda.

Milan, Leao verso l'addio: parla Bonanni

"Leao è uno che ha deluso, ad oggi i commenti sono sempre gli stessi. Non c'è più grande stima perché nel corso del tempo ha dimostrato di essere discontinuo e ha anche affermato di voler andare via."

I segnali che filtrano da Milano spingono tutti verso unica direzione: la via della separazione. A parlare del momento delicato passato dal numero 10 delè statoi microfoni di TMW Radio, l'ex calciatore ha voluto esprimere un giudizio molto duro sulla parabola del portoghese, evidenziando come il tifo rossonero abbia ormai esaurito la pazienza:

Il problema principale, infatti, resta la costanza e quel salto di qualità definitivo che a Milano ormai si sta aspettando da diverse stagioni, ma che è arrivato solamente a sprazzi. Bonanni poi ha voluto rincarare la dose bocciando l'impatto del lusitano sul lungo periodo nel nostro campionato:

"Le partite sono più quelle negative che quelle positive in Serie A"