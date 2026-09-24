Hernanes e l'appello su Pulisic: "Non è possibile non metterlo in campo". Ecco perché

Pulisic ha avuto un impatto straordinario con il calcio di Ruben Amorim: entrato nel secondo tempo di Lazio-Milan ha servito l'assist per il primo gol di Moreira e ha cambiato la vitalità del reparto rossonero. Contro il Lecce, nella sua prima da titolare, ha trovato un gol bellissimo. L'ex centrocampista della Lazio Hernanes ne ha parlato sul suo canale Instagram, lanciando una sorta di appello. Ecco le sue parole.

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L'appello di Hernanes su Instagram: "Pulisic deve giocare, fa tutto lui"

"Al prossimo allenatore del Milan che non schiererà Pulisic farò una chiamata seria. Non è possibile non metterlo in campo. Lui determina le cose che accadono, tutte le azioni pericolose del Milan contro la Lazio e il Lecce nascono da lui. Pulisic deve giocare, dribbling, tiro, assist, gol e fantasia, deve giocare".

Il 'profeta' ha sottolineato proprio i colpi di classe sfoderati dallo statunitense nelle ultime uscite:

L' assist perfetto per la rete di Diego Moreira all'Olimpico contro la Lazio;

all'Olimpico contro la Lazio; la splendida rete contro il Lecce con lo stop di destro e il tiro di sinistro in pochissimi secondi;

con lo stop di destro e il tiro di sinistro in pochissimi secondi; i due colpi di tacco illuminanti che hanno dato il via a due transizioni da gol: quello per Moreira a Roma e quello per Rabiot contro i salentini.

La centralità nel gioco di Amorim e la gestione fisica del numero 11

Nessun dubbio sulla centralità di Pulisic che cambia completamente l'attacco del Milan: il numero 11 dei rossoneri è vitale. È il migliore nella rosa di Amorim ad attaccare la profondità e a collegare i vari reparti. Gli altri trequartisti non riescono ad avere lo stesso impatto. Amorim lo sa benissimo, ma allora perché ha giocato poco fino a questo momento? Va gestito fisicamente visti i problemi avuti nel 2026 e l'allenatore portoghese sta cercando di farlo nel migliore dei modi.