L'ex difensore rossonero analizza il mercato e le prospettive Scudetto: elogi per Gonçalo Ramos e Mario Gila, ma serve un cambio di passo a centrocampo
Milan, la stagione all'orizzonte: Amorim ha gli uomini giusti?
Nel corso di un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, l'ex difensore rossonero Kakhaber Kaladze ha analizzato il momento del Milan guidato da Rúben Amorim, soffermandosi sulle ultime mosse di calciomercato della società. L'ex calciatore georgiano ha espresso le sue perplessità sulle lacune strutturali della rosa attuale, focalizzandosi in particolare sulle prestazioni attese dai nuovi acquisti Gonçalo Ramos e Mario Gila in vista della lotta Scudetto nella prossima Serie A.
La leggenda rossonera rimanda i giudizi: "Scudetto? Parliamo a mercato chiuso"Kakhaber Kaladze, classe 1978, conosce alla perfezione le dinamiche del club di Via Aldo Rossi, avendo vestito la maglia rossonera per nove stagioni e mezza (dal gennaio 2001 al maggio 2010, prima di chiudere la carriera al Genoa). Con un palmarès che vanta uno Scudetto, una Coppa Italia, una Supercoppa Italiana e, soprattutto, due Champions League, due Supercoppe Europee e una Coppa del Mondo per Club, le sue parole hanno sempre un peso specifico. Interpellato sul futuro prossimo della squadra, l'ex centrale ha preferito predicare prudenza, sottolineando che la campagna acquisti non è ancora terminata e che per emettere verdetti definitivi sulle reali chance da titolo del Diavolo bisognerà attendere almeno un mese, quando la sessione estiva sarà ufficialmente consegnata agli archivi.
Il nodo centrocampo e il fantasma del passatoL'analisi di Kaladze si fa più profonda ed esigente quando si sposta sulla linea mediana. Secondo il georgiano, l'organico attuale presenta ancora delle evidenti lacune da colmare, specialmente nel cuore del centrocampo. "Per le poche partite fatte finora, in mezzo non vedo nessun cambiamento rispetto alla squadra di Massimiliano Allegri", ha sentenziato l'ex difensore. Un paragone forte che evidenzia la necessità di una svolta identitaria e qualitativa nella manovra, dinamica che la dirigenza dovrà provare a risolvere negli ultimi giorni di trattative per dare ad Amorim le giuste geometrie.
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L'obbligo di Gonçalo Ramos e l'innesto di Mario GilaLe battute finali dell'intervento si concentrano sui singoli e sulle scommesse estive del club. Riflettori puntati inevitabilmente sul grande colpo del reparto avanzato: "Visto il prezzo pagato Gonçalo Ramos deve per forza fare la differenza", ha ammesso Kaladze, evidenziando le grosse qualità del portoghese e pronosticando per lui una stagione in doppia cifra se supportato adeguatamente dai trequartisti. Promosso anche l'arrivo in retroguardia di Mario Gila, giudicato un acquisto necessario per completare il pacchetto arretrato. La speranza di Kaladze, in un campionato storicamente tattico e imprevedibile come la Serie A, è che il Milan possa beneficiare di qualche ulteriore sorpresa di mercato e stupire l'intera concorrenza.
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