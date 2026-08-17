Il nuovo corso del Milan trova in Mario Gila uno dei suoi interpreti più lucidi e ambiziosi. Il difensore centrale, arrivato nel calciomercato estivo dalla Lazio per 30 milioni di euro (bonus inclusi), ha rilasciato una profonda intervista a La Gazzetta dello Sport dopo la vittoria per 4-2 contro il Manchester United. Dal centro sportivo di Milanello, lo spagnolo ha svelato i dettagli della rivoluzione tattica imposta da Rúben Amorim, il ruolo decisivo di Igli Tare e Massimiliano Allegri nei contatti primaverili, i rifiuti a Napoli e Atalanta, e l'impatto nello spogliatoio rossonero di una leggenda vivente come Luka Modrić.

La rivoluzione tattica di Amorim: "Difendiamo alti, giochiamo al millimetro"

Il rientro in campo dopo il problema alla coscia destra ha permesso a Gila di saggiare i nuovi dettami dell'allenatore portoghese, radicalmente opposti rispetto alla passata gestione rossonera. Il centrale iberico ha spiegato le differenze strutturali: "La scorsa stagione il Milan aveva uno stile di gioco diverso ... magari la squadra aspettava di più e difendeva maggiormente con il blocco basso. Quest’anno l’interpretazione tattica è totalmente diversa e i tre dietro stanno molto più alti, alzando il baricentro".

Un atteggiamento propositivo e offensivo che esalta le caratteristiche dell'ex laziale, ma che non ammette la minima sbavatura di concentrazione sul terreno di gioco: "Giocare con la linea più alta è sicuramente più rischioso ... dietro devi giocare al millimetro, essere molto preciso e sincronizzato nei movimenti. Contro lo United ci è successo un paio di volte di non essere messi bene e in situazioni così gli avversari possono arrivare facilmente in porta".

Retroscena di mercato: dal Milan nel destino ai no a Napoli e Atalanta

L'approdo di Mario Gila in rossonero ha radici profonde, nate mesi prima della sessione estiva, quando l'assetto societario e tecnico del Diavolo presentava altri protagonisti. Il difensore ha voluto rendere merito all'ex dirigente biancoceleste: "Un fattore molto importante in questa decisione è stato Tare. Lo ringrazio tantissimo perché ha messo il mio nome nella testa del Milan fin da subito, già a marzo, quando c'erano Allegri e Tare".

Una corte serrata che ha spinto il calciatore a rifiutare altre importanti piazze della Serie A pur di vestire la maglia del club di Via Aldo Rossi: "A maggio e giugno sono stato accostato al Napoli e all’Atalanta, ma ho voluto fortemente il Milan perché le parole di Tare erano molto positive. Poi ho ricevuto la chiamata di Ruben e mi ha subito convinto. Anche se mi volevano altre squadre, ho sempre considerato che il Milan fosse la scelta migliore".

L'effetto Modrić e la mentalità vincente tra Serie A ed Europa League

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L'intervista si sposta poi sul valore dell'organico e sulle ambizioni della presidenza guidata da Gerry Cardinale. Gila ha mostrato una sintonia totale con la linea societaria, focalizzando l'obiettivo sulla conquista di trofei sia in ambito nazionale che in: "A me piace la mentalità di vincere tutto. Non c'è verso di non vincere. Se questa cosa entra nella testa di tutti, affrontando partita dopo partita, riusciremo ad ottenere cose molto positive e daremo allegria ai tifosi".A cementare questa mentalità vincente contribuisce la presenza a Milanello di un campione assoluto come Luka Modrić, già incrociato da Gila ai tempi delle giovanili nel Real Madrid. Un cerchio che si chiude sotto la sponda rossonera del Naviglio: "Ritrovarmi con Luka qua al Milan per me è un regalo del destino. Mi piace parlare con lui, ascoltare i suoi suggerimenti. Sono sicuro che mi farà migliorare tantissimo come giocatore e, soprattutto, come mentalità", ha chiosato il difensore spagnolo.