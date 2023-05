Milan-Inter, Tomori: “Dobbiamo crederci per il ritorno”

"Ovviamente concedere gol da corner dopo pochi minuti non era il modo in cui volevamo iniziare la partita. E poi dopo aver subito l'altro gol la gara è diventata ancora più difficile per noi. Penso che non abbiamo iniziato il match come volevamo e da lì è diventato tutto più complicato. Sapevamo che loro sono una buona squadra, sapevamo che sarebbe stata una partita difficile e dopo il doppio svantaggio è diventata ancora più difficile. Siamo dispiaciuti, ma è solo l'andata e dobbiamo crederci in vista del ritorno. Dovremo entrare in campo senza ansia e paura, dobbiamo solo fare la nostra partita e credere che possiamo passare il turno".