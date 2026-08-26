Il ricordo di Franco Baresi continua a battere forte nel cuore di tutto il popolo rossonero e del mondo dello sport. Bandiera indiscutibile e simbolo di lealtà, lo storico capitano rossonero ha lasciato un vuoto incolmabile, accompagnato dl cordoglio di chi ne ha ammirato la grandezza dell'uomo prima ancora del giocatore.

Milan, Carragher ricorda Baresi

Per onorarne la memoria, il Milan ha deciso di istituire una speciale patch commemorativa che accompagnerà la squadra nel corso della nuova stagione. L'iniziativa non coprirà solamente la prima squadra, ma si estenderà a tutte le selezioni del club, incluso il femminile.

Il cordoglio per la perdita del 'Piscinin' ha superato qualsiasi confine mondiale, trovando la commossa adesione di avversari e leggende storiche del calcio internazionale. L'ex colonna del Liverpool, Jamie Carragher, ha voluto spendere alcune parole di affetto nei confronti di Baresi:

"Baresi era il punto di riferimento, per me il più grande difensore di tutti i tempi. Non ho mai visto nessuno migliore di lui. Il suo Milan, forse uno dei più famosi nella storia del calcio, per me era il migliore giocatore di quella squadra. Se pensiamo a quanti pochi gol concedevano, al fuorigioco, tutte le partite a porta inviolata, i quattro dietro erano famosi. Giocare poi tutta la carriera in una squadra è davvero speciale. Penso a lui, a Maldini, tutti nel Milan. Mi sono sempre ispirato a loro nella mia carriera, volevo anch'io giocare in una sola squadra. Mi ricordo qualche anno fa mi sono seduto accanto a lui allo stadio, durante il derby di Milano, ed ero vicino a mio figlio che non conosceva Baresi e io gli spiegai che era il giocatore più famoso della storia del Milan. E poi i tifosi del Milan calarono uno striscione e c'era lui, io ero seduto li nello stadio, calarono questo striscione e li c'era Baresi e dissi s mio figlio: "Quello nello striscione è lui". Ecco quanto è famoso, hanno uno striscione per un solo giocatore nella storia, ed era lui. Penso che lui sia il GOAT, il più grande, Baresi è il più grande."