Milan, Ibrahimovic: “Ora mi prendo del tempo, magari mi vedete in ritiro”

Presente alla farmacia Neoapotek di Bergamo, la quale ha stretto una partnership in esclusiva con 'Mind the Gum', Zlatan Ibrahimovic ha risposto ad alcune domande sul suo futuro: "Sono orgoglioso del fatto che la gente voglia rivedermi nel Milan anche in un altro ruolo. Il Milan mi è rimasto nel cuore, quello che ho passato con questo club è qualcosa che rimane dentro. E poi vedere la passione dei tifosi come oggi, è qualcosa che mi dà tanto".