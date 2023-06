Calciomercato Milan – Quantità e qualità, nuovo nome per il centrocampo

Dopo l'addio di Sandro Tonali al Newcastle - seppur si è ancora in attesa di ufficialità -, il Milan è ad un passo dal chiudere il colpo Ruben Loftus-Cheek. Un acquisto importante per rinforzare la metà campo rossonera, ma l'acquisto dell'inglese potrebbe non essere il solo per dare una soluzione in più in mezzo al campo a Stefano Pioli. I rossoneri, infatti, avrebbero messo gli occhi su un calciatore che milita nel campionato spagnolo.