Calciomercato Milan – Due colpi in entrata in via di definizione: le ultime

Ottime notizie per il Milan e i suoi tifosi. Dopo aver praticamente detto addio a Tonali nei giorni scorsi (manca solamente l'ufficialità del suo trasferimento al Newcastle), i rossoneri sono vicinissimo a chiudere due colpi importanti in entrata. La priorità della dirigenza di via Aldo Rossi, soprattutto dopo la cessione dell'ormai ex numero 8, era quella di acquistare almeno un centrocampista e un attaccante. Ebbene, il Diavolo è pronto a chiudere proprio per due calciatori in grado di occupare quelle due zone di campo.

Stando a quanto riporta Daniele Longo, giornalista di 'calciomercato.com', il Milan starebbe per mettere a segno i colpi Ruben Loftus-Cheek e Luka Romero. Per quanto riguarda il centrocampista inglese mancherebbe da limare gli ultimi dettagli prima di partire per Milano, mentre per il talento argentino i rossoneri sono fiduciosi di chiudere l'affare entro due-tre giorni al massimo. In ogni caso il Milan è molto avanti rispetto alla concorrenza per aggiudicarsi le prestazioni dell'ormai ex attaccante della Lazio. Milan, la strategia del club sul mercato >>>