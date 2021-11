Milan, Hateley: “Ricordo il gol nel derby con grande affetto” | News

Mark Hateley, ex rossonero, ha raccontato le sue emozioni del gol nel derby tra Milan e Inter datato 1984: ecco le sue parole

Intervenuto durante una live sul canale Twitch del Milan, Mark Hateley ha parlato del suo gol nel derby datato 1984. Queste le sue parole. "Quello fu un goal importantissimo per il Milan e per la mia carriera. Lo ricordo con grande affetto. La rivalità con l'Inter è come quella tra Celtic e Rangers e segnare un goal così iconico nel derby è speciale per me. Sbagliò Collovati a mostrarmi il numero della sua maglietta". Milan, le top news di oggi: novità su Florenzi, possibile colpo dal Real Madrid.