Milan, Gullit: “Reijnders via? È normale che prima o poi ci pensi se …”

Ruud Gullit , ex attaccante del Milan , ha rilasciato un'intervista ai microfoni del quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola, soffermandosi in modo particolare sul club rossonero, tra la stagione appena conclusasi e alcuni singoli: ecco, qui di seguito, uno stralcio delle sue dichiarazioni su Tijjani Reijnders e sul suo possibile addio

Milan, Gullit si espone sull'addio di Reijnders: le sue parole spiazzano

Su Tijjani Reijnders che potrebbe essere ceduto al Manchester City: «Tijjani ha appena firmato un nuovo contratto, ma nel calcio di oggi può non significare nulla. È un grande giocatore: è venuto al Milan per vincere dei trofei. Se non dovessero crearsi i presupposti per farlo, è normale che prima o poi possa decidere di andare via. Non credo sia questo il caso, ma, ecco, c’è da stare attenti. Se scegliesse di lasciare l’Italia, sarebbe una perdita incredibile per i rossoneri. Un tempo i grandi campioni venivano al Milan, oggi la società si trova costretta a doverli vendere …».