Milan, Gullit: “Fai come il Psg! Senza Champions un disastro”

"Mi ricorda quella del Chelsea, un’altra squadra che in questo momento è... un enigma". Così Ruud Gullit, leggenda ed ex calciatore del Milan, ha parlato della stagione rossonera in una lunga intervista a 'La Gazzetta dello Sport'. Ecco il suo parere: "Sinceramente non ho capito che tipo di calcio voglia fare il Milan. Secondo me non ha trovato la direzione giusta: sulla carta la rosa è forte, soprattutto dopo il mercato di gennaio, e la vittoria della Supercoppa italiana, sembrava aver risolto tutti i problemi. Invece non è stato così: quell’affermazione in Arabia Saudita non ha trasmesso una reale sicurezza al gruppo e non c’è stato un miglioramento importante rispetto alla prima parte della stagione".