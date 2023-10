Milan, Giroud: “Mi manca il gol. La Champions è un’emozione speciale”

Le settimane dopo il Derby: “Complicate no. Abbiamo cambiato dei giocatori, abbiamo rinforzato la squadra. Abbiamo imparato e vogliamo giocare sia la Champions che la Serie A. Abbiamo un po’ più di qualità e quantità rispetto all’anno scorso”

Ti manca il gol? "Personalmente voglio fare tutto per la squadra. Quando faccio assist sono contento, ma mi manca un po’ il gol da qualche settimana e faccio di tutto per farlo presto".

Pensi se prolungare il contratto ancora di un anno? "Sono concentrato su quest’anno, a fare il massimo per il Milan e dopo vediamo. Fin dal primo giorno sono molto felice qui".

Su Adli: "Sono molto felice per lui, ha lavorato tanto dal primo giorno. Non era facile per lui perché non aveva l’opportunità vera per far vedere le sue qualità. Ne ha tante, sono felice per lui perché adesso può giocare il suo calcio e aiutare la squadra. Alzerà ancora il livello, mi piace tanto la sua qualità e soprattutto la sua mentalità: mi ricorda il giovane ragazzo che ero quando ho cominciato".

In Champions quanto conta l'esperienza? "L’esperienza è molto importante in queste partite, ma dobbiamo avere alchimia anche con la giovinezza che abbiamo in questa squadra. Siamo fiduciosi ma sempre con umiltà". LEGGI ANCHE: Milan, in programma un incontro per il rinnovo di Maignan >>>

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.