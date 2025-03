Milan, Giménez: “Tifosi giustamente esigenti: qui c’erano Ibra, Kaká, Ronaldinho”

Santiago Giménez, attaccante del Milan, ha rilasciato una lunga intervista in esclusiva al 'Corriere della Sera' oggi in edicola. Sui tifosi rossoneri che lo sostengono sempre, Giménez ha dichiarato: «Più un peso o un onore? Un onore. San Siro è indescrivibile, per chi non ci è mai stato. So che si aspettano molto da me, perché sono giustamente esigenti, per i grandi centravanti del passato. Zlatan Ibrahimović, Ricardo Kaká, Ronaldinho. Io al Feyenoord ho segnato tanti gol. È il momento di iniziare a segnarli anche con il Milan». LEGGI ANCHE: Milan, Paratici direttore sportivo? Conte allenatore! Ma c’è un ‘Piano B’ >>>