Milan, Giménez: “Mi sono adattato a città ed ambiente. Adesso …”

Santiago Giménez, attaccante del Milan, ha rilasciato una lunga intervista in esclusiva al 'Corriere della Sera' oggi in edicola. Su come siano andati i suoi primi 50 giorni al Milan, Giménez ha risposto così: «Sono stati molto intensi. Soprattutto fuori dal campo. Mi sono adattato a una nuova città, un nuovo ambiente. Adesso voglio fare ciò per cui sono arrivato».