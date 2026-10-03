Il difensore del Milan Mario Gila, ospite al 'Festival dello Sport di Trento', entusiasta del nuovo ruolo da terzino disegnatogli da Ruben Amorim

Matteo Chini
- Milano
Mario Gila, difensore AC Milan, si affaccia alla finestra del Flagship Store di Via Dante, a Milano per salutare i tifosi rossoneri

Milan, Gila si presenta e una tifosa impazzisce: "Torni a casa con me?"

Una delle ultime novità tattiche di Ruben Amorim è stata la difesa a quattro proposta contro il Lecce, in cui Mario Gila è stato impiegato come terzino destro. L'esperimento del tecnico portoghese è stato apprezzato dal centrale spagnolo, che si è dichiarato entusiasta di questo nuovo ruolo.

Milan, Gila: "Terzino? Mi piace!"

Ospite al 'Festival dello Sport di Trento', Gila si è concesso ad una lunga intervista in cui ha trattato diversi temi legati al mondo Milan. Tra i passaggi che hanno colto l'attenzione dei tifosi c'è proprio quello sulle sensazioni dopo la prova da terzino:
"Terzino? Mi piace perché mi stimola. A volte abbiamo bisogno di stimoli per imparare cose nuove, affrontare più uno contro uno. Mi piace per migliorarmi e perché vado più in attacco".
Milan, le parole di Mario Gila

Il piano tattico di Amorim

Presentato come il classico 3-4-2-1, lo schieramento del Milan contro il Lecce era molto più simile a un 4-2-3-1. In fase di costruzione, Gila si apriva nella posizione di terzino destro, mentre a sinistra Estupinan era decisamente più bloccato rispetto alle precedenti uscite. Una mossa volta a garantire maggiore libertà a Samuel Chukwueze in fase offensiva, oltre che ha sorprendere gli avversari con un piano gara alternativo.

Le statistiche di Gila nel suo match da terzino

Ecco qualche dato interessante della prestazione di Gila da terzino destro contro il Lecce (statistiche Sofascore):
  • Interventi difensivi totali: 7
  • Contrasti (vinti): 3 (2)
  • Intercetti: 1
  • Spazzate: 3
  • Palle recuperate: 4
  • Duelli a terra (vinti): 9 (6)
  • Duelli aerei (vinti): 3 (2)
  • Dribbling subiti: 0
  • Passaggi (riusciti): 67 (59)

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