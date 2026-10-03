Una delle ultime novità tattiche di Ruben Amorim è stata la difesa a quattro proposta contro il Lecce, in cui Mario Gila è stato impiegato come terzino destro. L'esperimento del tecnico portoghese è stato apprezzato dal centrale spagnolo, che si è dichiarato entusiasta di questo nuovo ruolo.

Milan, Gila: "Terzino? Mi piace!"

"Terzino? Mi piace perché mi stimola. A volte abbiamo bisogno di stimoli per imparare cose nuove, affrontare più uno contro uno. Mi piace per migliorarmi e perché vado più in attacco".

Il piano tattico di Amorim

Le statistiche di Gila nel suo match da terzino

Interventi difensivi totali: 7

Contrasti (vinti): 3 (2)

Intercetti: 1

Spazzate: 3

Palle recuperate: 4

Duelli a terra (vinti): 9 (6)

Duelli aerei (vinti): 3 (2)

Dribbling subiti: 0

Passaggi (riusciti): 67 (59)