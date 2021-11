Milan, Gazidis: “Sto bene, i medici fanno fatica a tenermi fermo” | News

Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni durante una diretta live sul canale Twitch dei rossoneri

Intervenuto in live sul canale Twitch del Milan, Ivan Gazidis ha parlato delle sue condizioni di salute. Queste le parole dell'amministratore delegato rossonero. "Sto bene. E' bello essere ancora a Milano. Mi sento davvero a casa. Questo recupero richiede un po' di tempo, ma continuo a lavorare da casa per spingere il nostro Milan, insieme ai miei colleghi, avanti. Non sarà molto tempo prima che tornerò, mi sento pronto. Forse sono come Ibra, sono impaziente. Ma devo aspettare i medici, anche se non voglio. Fanno fatica a tenermi fermi (ride, ndr). Tornerò a Milanello, al Vismara e a San Siro".