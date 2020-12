Milan, Ganz: “Ho un bellissimo ricordo che mi lega ad Ibrahimovic” / News

Milan, Ganz e il ricordo che lo lega ad Ibra

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Maurizio Ganz, allenatore del Milan Femminile, ha svelato un momento toccante che lo lega a Zlatan Ibrahimovic. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'Skrill', official partner del Milan: "Ibrahimovic è un giocatore fuori classifica. Sono molto orgoglioso di un bellissimo ricordo che ci lega: mio figlio Simone Andrea ha esordito con il Milan nel 2011 durante una partita dell'UCL contro il Bate Borisov e ha giocato 10 minuti proprio accanto a Ibra, che considero uno degli attaccanti più forti del mondo. Quello è stato il giorno più bello in assoluto per me".