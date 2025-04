Milan, Galli asfalta Joao Felix: attacco frontale. Fatale …

Filippo Galli, ex calciatore rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni negli studi di 'Milan TV' al termine del derby Milan-Inter, valevole per la semifinale di andata della Coppa Italia 2024/2025 e terminato 1-1, soffermandosi in modo particolare su Joao Felix. L'ex stella rossonera ha pungolato il portoghese non tanto per la prestazione offerta, quanto per il fatto che continui a fare fatica in tutte le squadre in cui viene mandato a giocare. Come se avesse una balia che riesce sempre a trovargli una sistemazione. Ecco, dunque, le sue parole in merito.