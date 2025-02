Milan Futuro-Pescara, Baldini: “Successo meritato. I nostri tifosi …”

Silvio Baldini , allenatore del Pescara , ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Rete 8', al termine della sfida contro il Milan Futuro , vinta in rimonta per 3-2. Ecco, dunque, le sue parole insieme a quelle di Brando Moruzzi e Andrea Ferraris .

Milan Futuro-Pescara, le parole di Baldini al termine del match

Silvio Baldini: "Sono felicissimo per questo successo perché siamo una squadra che attraversa dei momenti di fragilità. Siamo una squadra che in alcuni momenti ha l’autostima molto bassa e quindi fai fatica e rischi di andare dentro un vortice pericoloso. Meritavamo questo successo. Ora dobbiamo essere bravi a fare quello che facciamo in trasferta anche in casa perché i nostri tifosi lo meritano. Quei tifosi che ci hanno visto oggi in tv speriamo di farlo felici sabato prossimo".