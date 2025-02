Silvio Baldini , allenatore del Pescara , ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa in vista della sfida contro il Milan Futuro , in programma alle ore 12:30 allo stadio 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno. Ecco, dunque, le sue parole.

Pescara, Baldini punge il Milan Futuro: "Non porta nulla. Dovrebbe fare un campionato a parte"

Su Milan Futuro Pescara: «Quella di oggi è una gara trabocchetto. Contro il Milan dobbiamo essere aggressivi come sempre. Le squadre B? Per me sarebbe stato più bello e importante vedere Chieti-Pescara o Samb-Pescara. Dovrebbero fare un campionato a parte tra di loro le squadre under 23. In C non portano nulla».