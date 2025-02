Milan, Conceicao: “Molto frustrante”. Un messaggio chiaro. E su Leao…

"Molto frustrante, per me, per i tifosi e per chi lavora qua. Veramente". Così Sergio Conceicao, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa della sconfitta del Milan contro il Torino. Il portoghese continua così: "È un momento in cui gli errori individuali sono pesanti, ci penalizzano tantissimo. Ci sono troppi errori individuali". Le ultime partite del Milan sono state indirizzati da errori importanti, l'ultimo quello di Maignan durante la partita di ieri sera. Gli errori si possono migliorare? Conceicao risponde così: "Noi facciamo il nostro lavoro. Io prendo tutte le responsabilità davanti a voi e ai tifosi, perché sono la faccia della squadra". Così il portoghese, che durante il posto partita ha parlato anche di altre importanti situazioni della squadra e non solo. CONCEICAO CI CREDE ANCORA>>>