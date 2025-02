Torino-Milan 2-1, un brutto ko per i rossoneri. Come scrive 'La Gazzetta dello Sport' in edicola, dopo la vittoria della Supercoppa Italiana, Sergio Conceicao si ritrova con una media punti in Serie A (1,75 a incontro) solo leggermente superiore a quella di Paulo Fonseca (1,59), esonerato a fine 2024. Come scrive la rosea, il suo futuro a Milanello è in dubbio: in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions, in estate quasi certamente sarà esonerato. Questo è quanto scrive il quotidiano, che poi aggiunge altri dettagli molto interessanti.