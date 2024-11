Silvio Baldini , tecnico del Pescara , ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa al termine del match contro il Milan Futuro , terminato 4-1. L'allenatore degli abruzzesi ha fatto i complimenti al collega Daniele Bonera , per poi soffermarsi sulle seconde squadre ed affermare che a suo dire dovrebbero fare un campionato a parte. Ecco, dunque, le sue parole.

Pescara-Milan Futuro, Baldini elogia Bonera e la squadra: poi la polemica sul 'campionato a parte'

Sulla partita: "La partita non era semplice, il Milan Futuro ha qualità. Noi non abbiamo sbagliato nulla, siamo stati giustamente premiati dal risultato anche se non è stata una passeggiata. Serviva attenzione. Preferisco il calcio del territorio rispetto alle seconde squadre: mi sarebbe piaciuto incontrare la Sambenedettese e il Chieti. Con questo dico che è giusto avere le U23, ma devono fare un campionato loro, parallelo. Il Milan ci ha fatto i complimenti, li ringrazio: sono piaciuti i miei valori che trasmetto in campo".