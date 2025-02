Milan Futuro, Malaspina: “Stiamo crescendo bene, ma siamo all’inizio”

Il Milan Futuro conquista una vittoria fondamentale in trasferta contro la SPAL, imponendosi 2-1 in una partita caratterizzata da momenti di grande intensità. Mattia Malaspina, centrocampista rossonero, ha parlato dei tre punti fondamentali per la classifica in Serie C e del percorso di crescita suo e della squadra. Ecco le sue parole a 'Milan TV'.