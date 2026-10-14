Jovan Kirovski, dirigente del Milan, è intervenuto all'intervallo della sfida tra Milan Futuro e Piacenza, poco prima che la partita venisse sospesa per un infortunio dell'arbitro, soffermandosi sul percorso di crescita dei giovani rossoneri e sul lavoro svolto quotidianamente dallo staff tecnico.

Milan, le parole di Kirovski

“I ragazzi stanno rispondendo molto bene. Navarro ha metodologie diverse dal solito, ma aiuta tanto i giocatori. Il nostro obiettivo è farli crescere: lavoriamo tutti i giorni per farli arrivare in prima squadra."

L'obiettivo, secondo Kirovski, è accompagnare i talenti verso la prima squadra, aiutandoli ad esprimere al massimo il proprio potenziale.

Successivamente, il dirigente ha voluto ribadire la centralità del progetto Milan futuro, pensato proprio per valorizzare i giovani e prepararli al salto nel calcio dei grandi. Degli esempi sono quelli di Camarda, Comotto e Bartesaghi già osservati con molta attenzione nel percorso verso la prima squadra. La fiducia però riguarda l'intero gruppo:

"Ovviamente vogliamo che tutti arrivino al massimo del loro potenziale. Abbiamo visto Camarda, Comotto e Bartesaghi, ma abbiamo fiducia in tutti i nostri ragazzi. Vogliamo vincere le partite, ma con le nostre idee”.