Milan, Furlani: “San Donato la nostra priorità. Ma su San Siro c’è…”

Sugli investimenti nello sport: "Nella valutazione dell’attrattività del mercato sportivo, entrano in gioco diversi fattori. La trasformazione dell’industria da attività puramente “ricreativa” ad un vero e proprio settore economico fiorente ha notevolmente aumentato il suo appeal. Inoltre, la governance e gli investimenti istituzionali hanno ulteriormente contribuito al suo potenziale di crescita. Con l’esperienza di RedBird in questo settore, siamo ben posizionati per cogliere le opportunità emergenti. Considerazioni come le esigenze di liquidità e i quadri normativi hanno svolto un ruolo cruciale. Specialmente alla luce delle sfide poste dalla pandemia di COVID-19. Leghe e club hanno affrontato pressioni finanziarie senza precedenti, rendendo necessari investimenti per navigare in tempi incerti. Guardando avanti, l’industria dello sport rimane un terreno fertile per partner, sponsor e inserzionisti, data la vasta partecipazione e il valore intrattenimento".

Sulla Strategia d'Investimento: "In termini di strategia aziendale, operiamo su tre pilastri fondamentali. Il calcio – la ragione per cui esistiamo; la sostenibilità finanziaria – bisogna essere sostenibili dal punto di vista finanziario; e la responsabilità sociale – non siamo solamente un club di calcio, ma un’istituzione sociale e culturale.

Per quanto riguarda il secondo pilastro, essere sostenibili è cruciale per attirare capitale. Lo abbiamo visto nella nostra struttura finanziaria. L'altro aspetto riguarda la crescita dell'azienda, abbiamo qualcosa chiamato capitale intellettuale e lavoriamo insieme ad altri fornitori di capitale finanziario per sviluppare modelli di business e mettere insieme le due cose. Questo va dalle Academy al settore del retail, dall'experiential fino al settore medico".

Sugli investimenti nel calcio: "I club della Premier League e i club continentali di alto livello si distinguono come promettenti obiettivi di investimento all'interno dell'industria dello sport. La solida struttura di queste leghe, in particolare in Europa e negli Stati Uniti, offre opportunità sostanziali per gli investitori che cercano redditività a lungo termine".

Sul progetto del nuovo stadio: "Il percorso futuro del Milan prevede la continuazione del nostro percorso di espansione internazionale in Medio Oriente e in America, insieme al progetto ambizioso di un nuovo stadio a San Donato che rimane la nostra priorità. Siamo in ascolto con le Istituzioni di Milano che hanno condiviso l’interesse di portare avanti una ipotesi di progetto di ristrutturazione di San Siro che allo stato attuale, con la sua età e le sue limitazioni, non soddisfa più gli standard necessari per offrire un’esperienza ottimale ai nostri tifosi". LEGGI ANCHE: Leao: “Maldini, Ibrahimovic e il rinnovo con il Milan: vi svelo tutto” >>>

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.