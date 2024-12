Furlani: “Ho ricordi intensi del Milan di Berlusconi”. Su Ibrahimovic…

Sugli anni con Berlusconi: "Ho ricordi molto intensi di quando ero allo stadio con mio padre. Prima di laurearmi alla Harvard Business School nel maggio 2007 sono andato in Sud America con alcuni compagni di classe. Quel giorno il Milan giocava la finale di Champions League contro il Liverpool. E così, nel mezzo del deserto di Atacama in Cile, ho fatto di tutto per trovare una televisione su cui guardare la partita. Quella è stata la nostra ultima vittoria in Champions League".