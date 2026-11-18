Intervenuto ai microfoni di SkySport, Giacomo Calò, calciatore del Frosinone, ha voluto avvisare il Milan in vista della sfida di domenica
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Manca sempre meno alla sfida di campionato tra Milan e Frosinone, con le due squadre che si preparano a incrociare le proprie strade a San Siro. In vista dell'appuntamento contro i rossoneri, in programma nel prossimo turno, Giacomo Calò è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi sull'atteggiamento che la formazione gialloblu adotterà anche contro una squadra di alto livello.
Milan, le parole di CalòIl centrocampista del Frosinone ha voluto sottolineare la mentalità e la continuità del gruppo, spiegando come il valore dell'avversario non cambierà l'approccio alla partita. Una dichiarazione che evidenzia la volontà dei gialloblu di non snaturare il proprio modo di giocare.
Durante l'intervista, Calò ha parlato della capacità dei ciociari di mantenere una precisa identità di gioco anche contro gli avversari particolarmente impegnativi:
«Sintesi di questa squadra? Cagliari, come nell’ultimo turno prima della sosta, Juventus all’esordio in campionato, o Milan alla prossima, per noi non cambia molto. Perché l’atteggiamento del Frosinone resta sempre lo stesso. Anche domenica scenderemo in campo con la nostra solita identità di gioco».
Parole molto chiare quelle del centrocampista ciociaro: il Frosinone non ha intenzione di modificare la propria filosofia di gioco. Il Milan, però, è stato avvisato: i ciociari vogliono giocarsi le proprie carte anche contro un avversario così grande.
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