Milan, De Paola: “Rimpianti per Maldini. Si parla già di Bonera”

Sulla situazione del Milan

"Il Milan ha ancora una pressione maggiore: questa adesso è una pentola pronta a esplodere. Al di là dei casi che stiamo enunciando, c’è una questione Ibrahimovic ancora da chiarire con i rimpianti riguardanti Maldini. C’è una questione Maignan perché anche lui è uno tra gli scontenti, insieme a Theo Hernandez e Leao. C’è una questione Fonseca che tarda a farsi capire: c’è un solo giocatore in questo momento che in qualche modo sta attirando ed è Pavlovic, sta tenendo in piedi da solo la baracca della difesa che fa acqua. Nessun problema dell’anno scorso è stato risolto quest’anno, almeno a vedere il Milan in campo. Se stecca contro Liverpool e Inter? Si è fatto già un ragionamento su chi potrebbe essere il sostituto, si parla addirittura di Bonera, più di questo..."